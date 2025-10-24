В деревне Канахинцы Кировской области ликвидировали свалку

Старую свалку ликвидировали в деревне Канахинцы в Кировской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.
Уточним, что отходы на данном полигоне хранились более 20 лет. В общей сложности специалисты вывезли оттуда около 2,2 тысячи кубометров мусора. Всего в Унинском муниципальном округе, где находятся Канахинцы, за последние несколько лет расчистили 12 старых поселенческих свалок. Общий объем вывезенных отходов составил 24 тысячи кубометров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.