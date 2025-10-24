Ричмонд
Губернатор Иркутской области обсудил с главой Минэнерго ситуацию с топливом

Особое внимание уделили поставкам бензина и стабилизации розничных цен.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области обсудил с министром энергетики РФ ситуацию с топливом в регионе. В ходе беседы с Сергеем Цивилевым Игорь Кобзев затронул вопросы обеспечения готовности электроэнергетического комплекса и сферы ЖКХ к предстоящему отопительному сезону, а также работу сетевой организации на территории Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Благодарен федеральному центру за внимание к проблемам региона и содействие в их решении. Продолжаем совместную работу в интересах жителей, — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На встрече подняли актуальные проблемы топливообеспечения. Особое внимание уделили поставкам бензина и дизельного топлива, а также стабилизации розничных цен. Была отмечена необходимость непрерывного мониторинга рынка нефтепродуктов, в том числе с учетом специфики каждого региона.

В результате было принято решение о введении практики регулярного проведения штабов с представителями регионов Сибирского федерального округа. Это необходимо для обеспечения контроля за текущей обстановкой и координации мер по бесперебойному снабжению светлыми нефтепродуктами.