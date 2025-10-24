Губернатор Иркутской области обсудил с главой Минэнерго ситуацию с топливом

Губернатор Иркутской области обсудил с министром энергетики РФ ситуацию с топливом в регионе. В ходе беседы с Сергеем Цивилевым Игорь Кобзев затронул вопросы обеспечения готовности электроэнергетического комплекса и сферы ЖКХ к предстоящему отопительному сезону, а также работу сетевой организации на территории Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.