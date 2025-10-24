Комитет Госдумы одобрил усиление наказаний за склонение детей к диверсиям

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.