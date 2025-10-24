Федеральная компания выставила на продажу деревянный особняк в центре Омска

«Здание декорировано элементами революционной символики: наличники и подкарнизные доски по всему фасаду украшены накладными пятиконечными звездами и изображениями серпа и молота. История дома связана с деятельностью УМВД по Омской области: здесь располагался отдел административной практики и взаимодействия с органами власти», — указали на сайте организатора торгов.