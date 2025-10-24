Федеральная компания выставила на продажу деревянный особняк в центре Омска

Компания «Дом.рф» выставила на аукцион историческое здание на улице Броз Тито, 5А в центре Омска. Это двухэтажный деревянный особняк, он построен в 1925−27 годах, ныне имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
«Здание декорировано элементами революционной символики: наличники и подкарнизные доски по всему фасаду украшены накладными пятиконечными звездами и изображениями серпа и молота. История дома связана с деятельностью УМВД по Омской области: здесь располагался отдел административной практики и взаимодействия с органами власти», — указали на сайте организатора торгов.
В состав лота вошли продажа самого здания площадью 322,2 кв. м и аренда участка земли в 0,04 га. Начальная цена составила 14,61 млн рублей.
Особняк находится в удовлетворительном состоянии.
Покупатель дома должен будет поработать над его сохранением. Здание можно приспособить под офисы или административные нужды, разрешение на это есть.
Заявки на участие в торгах компания принимает до 17 ноября, сами торги ожидаются 21 ноября.
Ранее мы писали, что здание омского телецентра не признали таким же объектом культурного наследия регионального значения. Решение об этом принял областной минкульт.