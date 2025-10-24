Новые авиарейсы свяжут Краснодар и Ташкент с 10 ноября

Согласно опубликованному расписанию, в первый день недели рейс А43082 вылетает из Ташкента в 07:10 и прибывает в Краснодар в 09:35. Обратный рейс А43081 отправляется из кубанской столицы в 11:05, а его прибытие в столицу Узбекистана запланировано на 16:15.