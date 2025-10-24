Новые авиарейсы свяжут Краснодар и Ташкент с 10 ноября

Авиакомпания «Азимут» объявила о запуске регулярного сообщения между Краснодаром и Ташкентом, которое начнет работать с 10 ноября. Как сообщается в Telegram-канале перевозчика, полеты по новому направлению будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
Согласно опубликованному расписанию, в первый день недели рейс А43082 вылетает из Ташкента в 07:10 и прибывает в Краснодар в 09:35. Обратный рейс А43081 отправляется из кубанской столицы в 11:05, а его прибытие в столицу Узбекистана запланировано на 16:15.
В пятницу воздушное судно по маршруту Ташкент — Краснодар (рейс А43082) поднимается в воздух в 08:45, совершая посадку в 10:35. Вылет из Краснодара в Ташкент в этот день состоится в 13:30, а приземлится самолет в пункте назначения в 18:40.
Пассажирам уже доступны билеты по стартовой цене. Минимальная стоимость перелета из Краснодара в Ташкент начинается от 10,2 тысячи рублей. За билет в обратном направлении, из Ташкента в Краснодар, потребуется заплатить от 7,1 тысячи рублей. Указанные суммы не включают дополнительные аэропортовые и сервисные сборы.
Напомним, новый авиамаршрут свяжет Кувейт и Сочи.