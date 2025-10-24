В Красногорске четыре взрослых и ребенок пострадали при взрыве дрона в доме

Над Ростовской областью были уничтожены 34 беспилотника, еще 25 БПЛА сбили в Брянской области, в Калужской — 11, в Новгородской — 10, по семь — над Белгородской областью и территорией Крыма. В Тульской области перехватили пять БПЛА, четыре — в Краснодарском крае, по два — в Волгоградской и Орловской областях, а также по одному — над Липецкой, Тверской, Московской областями и акваторией Азовского моря.