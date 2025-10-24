В Казани построят новую школу на 1 224 места

Планируется, что школа будет сдана к 31 мая 2026 года. В рамках контракта подрядчик обязуется выполнить все необходимые строительные и монтажные работы, а также установить и настроить необходимое оборудование. Качество работ будет строго контролироваться. Подрядчик должен предоставить гарантии на свои услуги и оборудование сроком на пять лет после ввода объекта в эксплуатацию. Все выявленные в этот период недостатки будут устранены за счет подрядчика.