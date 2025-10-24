Ричмонд
В Казани построят новую школу на 1 224 места

Образовательное учреждение будет сдано к 31 маю 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Татарстана объявили о заключении государственного контракта на строительство новой школы в Казани, которая сможет принять 1224 ученика. Стоимость проекта составляет 621,6 миллиона рублей. Информация о тендере доступна на сайте госзакупок.

Планируется, что школа будет сдана к 31 мая 2026 года. В рамках контракта подрядчик обязуется выполнить все необходимые строительные и монтажные работы, а также установить и настроить необходимое оборудование. Качество работ будет строго контролироваться. Подрядчик должен предоставить гарантии на свои услуги и оборудование сроком на пять лет после ввода объекта в эксплуатацию. Все выявленные в этот период недостатки будут устранены за счет подрядчика.

Контракт также включает ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Предусмотрена возможность изменения или расторжения договора при определенных условиях, установленных законодательством и условиями контракта. Точное местоположение новой школы пока не определено.

Напомним, в школах Татарстана обучаются более 27 тысяч детей иностранных граждан. Для них в республике создают уникальные условия для интеграции и обучения.