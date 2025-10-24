Самолетам-невидимкам упрочили покрытие

ГОНКОНГ, 24 октября. /ТАСС/. Китай разработал гибкое и прочное авиационное покрытие, поглощающее радиолокационные волны, что потенциально меняет представление о будущем самолетов-невидимок. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), этими исследованиями руководили специалисты из Пекинского университета, Пекинского технологического университета и Харбинского инженерного университета.
По данным издания, разработанный материал — это гибкая и сверхтонкая (0,1 мм) метаповерхность, способная выдерживать температуру до 1 тыс. градусов Цельсия. Он может поглощать электромагнитные волны, что делает его пригодным для аэрокосмической отрасли. Материал может найти потенциальное применение в стелс-истребителях, указывает издание.
Интеграция этой метаповерхности непосредственно в теплоизоляционный слой самолета может снизить отражение радиолокационного излучения «без значительного увеличения веса или изменения конструкции самолета», сообщают создатели материала.
Как отмечает SCMP, «этот прорыв резко контрастирует с известными проблемами, с которыми сталкиваются американские самолеты-невидимки». Американский истребитель F-22 использует радиопоглощающее покрытие на основе железа, которое, несмотря на свою эффективность, хрупкое и склонно к отслоению из-за эрозии под воздействием воздушного потока или ржавчины. Такие самолеты должны размещаться в специализированных ангарах с контролируемой температурой и влажностью. Тогда как китайское радиопоглощающее покрытие «устойчиво к погодным условиям и легко обслуживается», указывает газета.
Издание отмечает, что исследования КНР в области создания стелс-материалов нового поколения «продолжают развиваться по нескольким направлениям» и проходят в нескольких университетах.