Самолетам-невидимкам упрочили покрытие

Как отмечает SCMP, «этот прорыв резко контрастирует с известными проблемами, с которыми сталкиваются американские самолеты-невидимки». Американский истребитель F-22 использует радиопоглощающее покрытие на основе железа, которое, несмотря на свою эффективность, хрупкое и склонно к отслоению из-за эрозии под воздействием воздушного потока или ржавчины. Такие самолеты должны размещаться в специализированных ангарах с контролируемой температурой и влажностью. Тогда как китайское радиопоглощающее покрытие «устойчиво к погодным условиям и легко обслуживается», указывает газета.