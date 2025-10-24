В Медвенском районе Курской области открыли «Бабушкин дом»

Новое пространство под названием «Бабушкин дом» открылось в детской библиотеке в Медвенском районе Курской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
В «Бабушкином доме» дети будут знакомиться с семейными обычаями и традиционными ценностями, участвовать в чтениях и играх. Пространство создано с целью развить у детей коммуникативные навыки и укрепить межпоколенческие связи.
В будущем в «Бабушкином доме» планируют проводить мастер-классы, лекции, тематические встречи и интерактивные занятия. Такие мероприятия позволят юным жителям Медвенского района глубже понять и оценить богатство культурного наследия, передаваемого старшим поколением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.