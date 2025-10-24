В школе станицы Березанской на Кубани оборудовали новый кабинет химии

Новый кабинет химии оборудовали в школе № 3 станицы Березанской Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Там будут готовить учеников к государственной итоговой аттестации, сообщили в администрации Выселковского района.
В учреждение завезли специализированный комплект лабораторий. Это современное оборудование позволяет вывести изучение одного из самых сложных предметов на новый уровень.
«Раньше многие опыты мы могли видеть только в теории или на видео. Теперь же у каждого ученика есть возможность самостоятельно провести эксперимент, увидеть реакцию и глубже понять суть химических процессов», — отмечает учитель химии школы № 3 Ирина Некрасова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.