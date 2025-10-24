В Волоконовском районе Белгородской области отремонтировали путепровод

Специалисты заменили балки пролетных строений, нанесли гидроизоляцию и уложили асфальт. Также они обустроили там водоотвод, смонтировали ограждение и очистные сооружения, реконструировали откосы. Уточним, что всего в этом году по национальному проекту в Белгородской области планируют привести в порядок 10 мостов и путепроводов.