В Волоконовском районе Белгородской области отремонтировали путепровод

Это сооружение расположено возле поселка Пятницкое.

Путепровод через железную дорогу возле поселка Пятницкое в Волоконовском районе Белгородской области обновили при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни, сообщили в правительстве региона.

Специалисты заменили балки пролетных строений, нанесли гидроизоляцию и уложили асфальт. Также они обустроили там водоотвод, смонтировали ограждение и очистные сооружения, реконструировали откосы. Уточним, что всего в этом году по национальному проекту в Белгородской области планируют привести в порядок 10 мостов и путепроводов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.