Необычная поздравительная акция прошла на омском переезде

Необычная акция прошла в Омске на железнодорожном переезде улицы 1-я Советская. Машинисты Западно-Сибирской железной дороги совместно с сотрудниками Госавтоинспекции поздравили водителей с предстоящим Днём автомобилиста.
Главная цель мероприятия — напомнить водителям о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Участникам акции вручили тематические сувениры и провели профилактические беседы.
Статистика показывает, что большинство ДТП на железнодорожных переездах происходит из-за грубых нарушений:
- игнорирование запрещающих сигналов,
- проезд под опускающийся шлагбаум,
- несоблюдение требований знака «Стоп».
Важно помнить, что железная дорога — зона повышенной опасности. Тормозной путь поезда может достигать одного километра, поэтому мгновенная остановка состава технически невозможна.
С начала 2025 года в Омской области на переездах ЗСЖД зафиксировано одно ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано два происшествия.
Организаторы акции призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных переездов.
