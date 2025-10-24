Ричмонд
Необычная поздравительная акция прошла на омском переезде

Мероприятие состоялось накануне Дня автомобилиста.

Источник: Пресс-служба ЗСЖД

Необычная акция прошла в Омске на железнодорожном переезде улицы 1-я Советская. Машинисты Западно-Сибирской железной дороги совместно с сотрудниками Госавтоинспекции поздравили водителей с предстоящим Днём автомобилиста.

Главная цель мероприятия — напомнить водителям о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Участникам акции вручили тематические сувениры и провели профилактические беседы.

Статистика показывает, что большинство ДТП на железнодорожных переездах происходит из-за грубых нарушений:

  1. игнорирование запрещающих сигналов,
  2. проезд под опускающийся шлагбаум,
  3. несоблюдение требований знака «Стоп».

Важно помнить, что железная дорога — зона повышенной опасности. Тормозной путь поезда может достигать одного километра, поэтому мгновенная остановка состава технически невозможна.

С начала 2025 года в Омской области на переездах ЗСЖД зафиксировано одно ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано два происшествия.

Организаторы акции призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее мы сообщали, что за первые девять месяцев 2025 года показатели погрузки зерна на Западно-Сибирской железной дороге продемонстрировали существенный рост. Общий объём перевезённого зерна достиг почти 3,8 млн тонн, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.