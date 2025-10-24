Дети из Пензенской области собрали более 181 тонны вторсырья

Уточним, что всего во «ВторБуме» в 2025 году приняли участие юные представители 63 образовательных учреждений. Они собрали 178 тонн макулатуры. А еще 3,3 тонны пластиковых крышечек отправят на переработку. Вырученные за счет этого средства направят на социальную реабилитацию детей с инвалидностью.