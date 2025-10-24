Дети из Пензенской области собрали более 181 тонны вторсырья

Свыше 181 тонны вторсырья было собрано школьниками и воспитанниками детсадов из Пензенской области в ходе реализации проекта «ВторБум». Экологическое воспитание молодежи и подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
Уточним, что всего во «ВторБуме» в 2025 году приняли участие юные представители 63 образовательных учреждений. Они собрали 178 тонн макулатуры. А еще 3,3 тонны пластиковых крышечек отправят на переработку. Вырученные за счет этого средства направят на социальную реабилитацию детей с инвалидностью.
Среди дошкольных учреждений первое место по итогам реализации проекта занял детский сад «Спутник», расположенный в селе Засечном. Его воспитанники собрали 1925 килограммов вторсырья. Среди общеобразовательных учреждений лидером признана пензенская школа № 20. Ее учащиеся сдали более 16,7 тысячи килограммов отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.