В Брянской области отремонтировали участок дороги Кветунь — Витемля

Участок дороги Кветунь — Витемля протяженностью 5,8 км отремонтировали в Брянской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Работы провели в Трубчевском и Погарском районах. Там специалисты заменили асфальт, привели в порядок обочины и нанесли дорожную разметку. Благодаря проведенному ремонту местные жители смогут быстрее передвигаться на машинах между двумя районами и добираться до работы, учебы и других важных мест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.