Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области отремонтировали участок дороги Кветунь — Витемля

Работы провели в Трубчевском и Погарском районах.

Участок дороги Кветунь — Витемля протяженностью 5,8 км отремонтировали в Брянской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Работы провели в Трубчевском и Погарском районах. Там специалисты заменили асфальт, привели в порядок обочины и нанесли дорожную разметку. Благодаря проведенному ремонту местные жители смогут быстрее передвигаться на машинах между двумя районами и добираться до работы, учебы и других важных мест.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.