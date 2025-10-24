Почетные доноры из Иркутска сдали около 500 литров крови. Жителям, которые сдали кровь не менее 40 раз или плазму 60 раз, в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки «Почетный донор России». Как пояснили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в регистр донорства костного мозга вошли 24,5 тысячи человек.
— У каждого есть стремление сделать мир лучше. В 2009 году я узнал о донорстве из интернета, впервые сдал кровь и понял, что это необходимая помощь. С тех пор чувствую себя причастным к чему-то доброму, — поделился своим опытом донор Александр Родионов.
Согласно информации Иркутской областной станции переливания крови, в Приангарье насчитывается более 180 тысяч доноров. Каждый год около 20 тысяч человек участвуют в программах, а свыше 8 тысяч жителей региона получили звание «Почетный донор».