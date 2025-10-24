Ричмонд
Ястребов, орланов, скопов и аистов защитят в Хабаровском крае от ЛЭП

В Хабаровском крае линии электропередач должны оборудовать специальными устройствами после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае Амурский городской суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и обязал администрацию Амурского муниципального района оборудовать линии электропередач птицезащитными устройствами, сообщает телеграм-канал Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Проверки, проведённые Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой, показали, что на территории района расположены три особо охраняемые природные территории регионального значения и одна федерального значения. Здесь обитают редкие виды птиц: скопа, тетеревятник, орлан-белохвост, рыбный филин и дальневосточный аист.

Однако ранее линии электропередач не были оснащены защитой, что создавало угрозу гибели птиц. Суд постановил устранить это упущение, а контроль за исполнением судебного решения взяла на себя природоохранная прокуратура.

«Мы будем отслеживать, чтобы линии электропередач были оснащены всеми необходимыми устройствами для защиты редких и исчезающих видов птиц», — прокомментировали в прокуратуре.