Доцент челябинского педуниверситета Сергей Горшков умер во время лекции

В 1991—1994 обучался в аспирантуре, по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию. На факультете читал курс истории средних веков. С 1996 по 2001 работал заместителем декана исторического факультета, с 2003 по 2007 — заведующим кафедрой истории зарубежных стран. В учебной работе делал основной упор на работу студентов с источниками, руководил педагогической практикой. Организовал на факультете показы исторических фильмов с последующим их обсуждением", — говорится в сообщении.