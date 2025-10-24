Доцент челябинского педуниверситета Сергей Горшков умер во время лекции

В Челябинском педуниверситете во время лекции умер преподаватель Сергей Горшков. Об этом сообщает Агентство чрезвычайных новостей.
По информации Telegram-канала, мужчина потерял сознание. Студенты вызвали скорую, но реанимировать преподавателя не удалось.
На сайте ЮУрГГПУ появился некролог в память о Сергее Марковиче Горшкове.
"Он родился 25 апреля 1965 года в городе Рудный Кустанайской области, Казахской ССР. В 1987 году, после окончания исторического факультета ЧелГУ, пришел работать на кафедру всеобщей истории ЧГПИ (ныне — ЮУрГГПУ). В студенческие годы активно занимался изучением Реформации в Германии, результатом чего была успешная защита дипломной работы.
В 1991—1994 обучался в аспирантуре, по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию. На факультете читал курс истории средних веков. С 1996 по 2001 работал заместителем декана исторического факультета, с 2003 по 2007 — заведующим кафедрой истории зарубежных стран. В учебной работе делал основной упор на работу студентов с источниками, руководил педагогической практикой. Организовал на факультете показы исторических фильмов с последующим их обсуждением", — говорится в сообщении.
В университете вспоминают о Сергее Марковиче как отзывчивом человеке, надежном товарище, прекрасном профессионале. Ректорат, преподаватели и студенты скорбят об утрате.
О месте и дате прощание с Сергеем Марковичем объявят дополнительно.