В Омске пройдет ароматный конкурс красоты MS.PARFUMER 2026

Организатором выступает компания MR.PARFUMER. Конкурс нацелен на развитие эстетической культуры парфюмерии и стиля, а также на поиск лица бренда, которое будет представлять компанию на протяжении года.
Участниц ищут в возрасте от 18 до 40 лет, ростом от 160 см и размером одежды до 46 включительно. Ухоженный внешний вид должен соответствовать философии бренда.
В рамках конкурса участницы примут участие в нескольких этапах. Первый этап включает визитку и светский вечер с общением с предпринимателями, лидерами мнений и СМИ. Финал конкурса состоится 26 февраля 2026 года в концерт-холле города Омска, где пройдёт три дефиле с подготовкой в рамках тренировок.
Программа включает образовательный блок, направленный на подготовку участниц к финальному этапу. В рамках блока предусмотрены мастер-классы и тренинги по танцам, актёрскому мастерству и ораторскому искусству, а также парфюмерные игры и конкурсные фотосессии.
Заявки на участие принимаются по специальной форме.