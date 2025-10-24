В Омске пройдет ароматный конкурс красоты MS.PARFUMER 2026

В рамках конкурса участницы примут участие в нескольких этапах. Первый этап включает визитку и светский вечер с общением с предпринимателями, лидерами мнений и СМИ. Финал конкурса состоится 26 февраля 2026 года в концерт-холле города Омска, где пройдёт три дефиле с подготовкой в рамках тренировок.