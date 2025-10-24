Ричмонд
В режим повышенной готовности из-за непогоды перешли коммунальные службы Ростова

В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Глава донской столицы Александр Скрябин объявил о введении для экстренных и коммунальных служб города режима повышенной готовности. Решение связано с ожидаемым резким ухудшением погодных условий, которое прогнозируется с сегодняшнего дня и до 27 октября.

По данным синоптиков, горожан ждут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывами ветра скоростью 20−22 метра в секунду.

Александр Скрябин призвал жителей Ростова соблюдать осторожность и быть внимательными. При возникновении любых экстренных ситуаций необходимо обращаться в службу спасения по единому номеру «112».

