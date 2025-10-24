Легковесные системы ИИ научили лучше распознавать сложные эмоции

Как отмечается в сообщении, наличие у искусственного интеллекта способности распознавать базовые и смешанные человеческие эмоции на видеороликах, аудиозаписях и изображениях позволяет значительно улучшить взаимодействия человека и компьютера и сделать его более естественным и эмпатичным. Сейчас для этого применяются сложные и ресурсоемкие методы, которые крайне сложно или невозможно реализовать на пользовательских устройствах.