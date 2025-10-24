Ричмонд
В подмосковной Электростали реконструировали центральную библиотеку

Для учреждения закупили современное оборудование и новые книги.

Центральная городская библиотека имени К. Г. Паустовского в Электростали открылась после реконструкции. Работы провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В учреждении появились просторные залы, уютные читательские уголки, пространства для творчества, коворкинга и отдыха. Библиотеку оснастили современным оборудованием, в том числе интерактивным. Также там обновили книжный фонд.

Напомним, что ранее еще одно учреждение отремонтировали в подмосковном поселке Власиха. Там появились новая зона абонемента, детское и компьютерные пространства, место для свободного чтения с мягкими диванами, фотозоны с дизайнерскими оригинальными светильниками, а также презентационный зал.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.