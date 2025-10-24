Ричмонд
Диетолог из Уфы дала рекомендации по рациону для худеющих

Овощи и фрукты должны быть в рационе каждого человека, в особенности у тех, кто контролирует вес, уверена начальник отдела анализа лечебного питания ГКУЗ РБ МИАЦ, главный внештатный специалист-диетолог Рушания Ялалова.

Источник: Башинформ

По словам диетолога, эти продукты имеют малую калорийность, содержат в небольшом количестве легкоусваиваемые углеводы и не содержат жира.

В овощах и фруктах есть аскорбиновая кислота и каротин. Они помогают пищеварению, что благоприятно влияет на снижение веса. Также ягоды и фрукты хороши в борьбе с атеросклерозом, сахарным диабетом.

Кроме того, по словам Рушании Ялаловой, овощи являются хорошим источником калия, который необходим для нормальной работы сердца.

Диетолог рекомендовала отдавать предпочтения салатам с капустой. При этом людям с хроническими заболеваниями ЖКТ лучше избегать белокочанной и краснокочанной капусты, выбирая цветную и брокколи.

Доктор отметила, что наряду с правильным питанием важно не забыть и о физической активности, пишет UfaNovosti.ru.