У свердловчанина приставы арестовали автомобиль за долг по налогам в 90 тысяч

Свердловчанин накопил 90 тысяч долга по налогам, и приставы забрали у него машину.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области судебные приставы арестовали машину должника по налогам. Местный житель накопил 90 тысяч долга по налогам, и в счет этого у него забрали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП России по Свердловской области.

— От оплаты должник уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся. Вследствие чего к нему были применены меры принудительного исполнения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приставы выяснили, что у мужчины в собственности есть автомобиль. При совместном рейде с сотрудниками региональной межрайонной инспекции ФНС России № 32 они нашли машину на стоянке у дома должника. Автомобиль арестовали, а владельцу вручили квитанции об оплате задолженности.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, сотрудники ФССП напоминают проверять наличие задолженностей и оплачивать их вовремя.