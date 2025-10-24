Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимирской области обновили участок дороги Павловское — Тюрмеровка

Трасса проходит через Кировский и Судогодский районы.

Участок дороги Павловское — Эсино — Красный Маяк — Андреево — Тюрмеровка протяженностью 11,7 км отремонтировали во Владимирской области. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.

Трасса проходит через два района. Так, в Кировском обновили отрезок длиной 9,3 км. В Судогодском районе привели в порядок два участка общей протяженностью 2,4 км.

Работы велись в том числе на части дороги рядом с поселком Болотским, где находится учреждение для социальной реабилитации инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе и заботе. Теперь навещающим родственникам и персоналу комфортнее добираться до интерната.

По отремонтированным участкам ходит также общественный транспорт. Для удобства пассажиров там обновили остановочные пункты.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.