В Спасск-Рязанском открыли модельную библиотеку

Детская библиотека «Солнечный город» в городе Спасск-Рязанском стала модельной после модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Рязанской области.
В учреждении обновили освещение, батареи, стены и полы, мебель. В читальном зале «Книгопарк: Заповедное место» появились высокие стеллажи, мебель-трансформер, большой телевизор и ноутбуки. Стена-картина в «Комнате сказок», которая предназначена для детей, расписана персонажами сказок. Также там установили экран для показа мультфильмов и диафильмов с декорированными створками.
Книжный фонд детской библиотеки пополнился 3292 современными изданиями, включая сказки, энциклопедии и книги об истории страны. Посетителям доступны современные библиотечные электронные ресурсы «Национальная электронная библиотека», «Национальная электронная библиотека. Дети» и «Президентская библиотека». В них представлены произведения отечественной и мировой классики, школьной программы и внеклассного чтения, сказки народов России, коллекция современных научно-популярных книг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.