Волгоградцы жалуются на отсутствие мобильного интернета

Сегодня, в пятницу, горожане вновь столкнулись с этой проблемой. Как сообщается, подключения к интернету нет местами в Ворошиловском и Центральном районах. Аналогичная ситуация наблюдается в Советском, Дзержинском и Красноармейском районах города. Это означает, что значительная часть города остается без привычной мобильной связи. Горожане также жалуются на трудности с онлайн-оплатой покупок в магазинах, а также проезда.