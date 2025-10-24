Ричмонд
Волгоградцы жалуются на отсутствие мобильного интернета

Жители областной столицы отметили массовые перебои со связью и онлайн-оплатой сразу в нескольких районах.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград уже второй день испытывает серьезные проблемы с мобильным интернетом. Жители и гости областной столицы массово жалуются на полное или частичное отсутствие доступа к сети, что затрудняет повседневную жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Сегодня, в пятницу, горожане вновь столкнулись с этой проблемой. Как сообщается, подключения к интернету нет местами в Ворошиловском и Центральном районах. Аналогичная ситуация наблюдается в Советском, Дзержинском и Красноармейском районах города. Это означает, что значительная часть города остается без привычной мобильной связи. Горожане также жалуются на трудности с онлайн-оплатой покупок в магазинах, а также проезда.

Официальных комментариев от операторов связи или местных властей по поводу причин сбоя не поступало.