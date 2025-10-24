Ричмонд
Капитан омского «Авангарда» добрался до юбилея результативности в КХЛ

Дамир Шарипзянов по системе «гол + пас» набрал 250 в своих матчах в КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 24 октября, в матче «Авангарда» с «Северсталью» капитан и защитник омской команды Дамир Шарипзянов отметил статистический юбилей. Он был связан с суммарным количеством его голов и передач в КХЛ.

Объявили о круглой цифре уже по ходу игры: как оказалось, в голе Константина Окулова Шарипзянов отдал передачу, которая стала 250-м баллом в его карьере в КХЛ по системе «гол + пас». Увы, как известно, в целом «ястребам» это не помогло, «сталеварам» они проиграли в овертайме 3:4.

Напомним, Дамир Шарипзянов играет за «Авангард» с сезона-2020/21, тогда же став в его составе и обладателем Кубка Гагарина.

Ранее «КП Омск» писала, что Дамир сравнялся с рекордом Кевина Даллмэна по числу званий лучшего защитника игровой недели КХЛ.