Капитан омского «Авангарда» добрался до юбилея результативности в КХЛ

Объявили о круглой цифре уже по ходу игры: как оказалось, в голе Константина Окулова Шарипзянов отдал передачу, которая стала 250-м баллом в его карьере в КХЛ по системе «гол + пас». Увы, как известно, в целом «ястребам» это не помогло, «сталеварам» они проиграли в овертайме 3:4.