В Гатчине Ленинградской области открыли агротехкласс

В агротехклассе будут учиться ребята, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством. Там будут готовить специалистов для агропромышленного комплекса. Выпускники этих классов при поступлении в профильные вузы получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.