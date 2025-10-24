В Гатчине Ленинградской области открыли агротехкласс

Агротехнологический класс открыли в школе № 12 города Гатчины Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
«Это для нашей молодой, динамично развивающейся школы знаменательное и одновременно запоминающееся событие. Мы вместе с нашими социальными и стратегическими партнерами — акционерным обществом “Гатчинский комбикормовый завод” и Санкт-Петербургским университетом ветеринарной медицины — открываем агротехнологические классы», — отметила директор Гатчинской школы № 12 Ксения Елистарова.
В агротехклассе будут учиться ребята, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством. Там будут готовить специалистов для агропромышленного комплекса. Выпускники этих классов при поступлении в профильные вузы получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.