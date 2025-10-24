В Красноярском театре кукол пройдет «Ночь искусств» в формате театра пяти чувств

На локации «Ароматные сказки» гости отправятся в путешествие по запахам известных произведений и попробуют угадать героев по аромату. В интерактиве «Трогательный мир сказок» участники определят персонажей на ощупь, а в викторине «Звук в пространстве сказки» — узнают сюжеты только по звукам. В театральном кафе «Кувертюр» зрителям предложат «сказки на вкус» — тематические сладости, созданные специально к акции.