В Красноярском театре кукол пройдет «Ночь искусств» в формате театра пяти чувств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 ноября Красноярский театр кукол присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.

Источник: НИА Красноярск

Для зрителей подготовлена интерактивная программа «Сказки К. И. Чуковского: театр пяти чувств» (6+). Мероприятие пройдет в два сеанса — в 18:00 и 20:00.

Посетителей ждёт необычное путешествие в мир произведений Корнея Чуковского, где каждую сказку можно будет не только услышать и увидеть, но и ощутить всеми органами чувств. Программа объединит несколько тематических площадок, на которых творчество классика оживет в новом формате.

На локации «Ароматные сказки» гости отправятся в путешествие по запахам известных произведений и попробуют угадать героев по аромату. В интерактиве «Трогательный мир сказок» участники определят персонажей на ощупь, а в викторине «Звук в пространстве сказки» — узнают сюжеты только по звукам. В театральном кафе «Кувертюр» зрителям предложат «сказки на вкус» — тематические сладости, созданные специально к акции.

Финалом вечера станет показ фрагмента спектакля «Краденое солнце» на сцене театра. После представления зрителей ждет розыгрыш главного приза — книги о Красноярском театре кукол «Аня идет в театр».

Мероприятие призвано объединить поколения и напомнить о силе детского воображения, через которое продолжают жить сказки Корнея Чуковского.