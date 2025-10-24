Цены на шоколад взлетели в Петербурге: в чем причина

При этом отмечается, что биржевые котировки на какао-бобы опустились до минимума за 20 месяцев. Однако производители работают на закупленном ранее по высоким ценам сырье, и «отложенный эффект» от снижения котировок может проявиться лишь через несколько месяцев, уточняет «Деловой Петербург».