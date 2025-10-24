Цены на шоколад взлетели в Петербурге: в чем причина

«За год шоколад подорожал на 15−40% (в зависимости от вида)», — пишут СМИ со ссылкой на участников рынка.
При этом отмечается, что биржевые котировки на какао-бобы опустились до минимума за 20 месяцев. Однако производители работают на закупленном ранее по высоким ценам сырье, и «отложенный эффект» от снижения котировок может проявиться лишь через несколько месяцев, уточняет «Деловой Петербург».
Однако главная сложность сегодня — даже не цены, а кадровый голод, отмечают некоторые эксперты. Не хватает кондитеров и профессионалов-шоколатье. Дополнительные сложности создают перебои с поставками ингредиентов, упаковки и расходных материалов для импортного оборудования.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в России спрос на дубайский шоколад вырос в 200 раз при снижении стоимости на 34 процента.