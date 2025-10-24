Ричмонд
В Воронеже в октябре расцвели кувшинки

Цветы распустились в ботаническом саду.

Источник: фото ботанического сада Воронежа

Ботанический сад Воронежа удивил горожан очередной красотой. В октябре, когда на улице +6, в ботсаду расцвели кувшинки, правда, в оранжерее, но тем не менее. Прекрасные нимфеи розово-ванильных оттенков на фоне зелени кожистых листьев.

— В мире кувшинок есть уникальная малышка — кувшинка термальная, эндемичный вид для Руанды (Африка). Ее цветок в диаметре не превышает два сантиметра. Растение находится под угрозой вымирания в природе и бережно сохраняется в Ботаническом саду Бонна, Королевских ботанических садах Кью, — рассказали ботаники.