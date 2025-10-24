Мэрия пообещала решить проблему с пробками на Дзержинского, которая возникла из-за лежачих полицейских

Мэрия обещает решить проблему с пробками на Дзержинского, которая возникла из-за новых лежачих полицейских. Об этом говорится на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
«В этом месте нет абсолютно никакой инфраструктуры, людей там практически не бывает. На крайний случай пусть светофор с кнопкой стоит. Там разогнаться просто невозможно, чтобы переход был травмоопасным! Едут рейсовые автобусы областные и городские, в которых десятки людей, все страшно опаздывают. График сбивается, сами водители общественного транспорта не выдерживают и просят писать жалобы», — возмутился один из комментаторов.
Администрация Калининграда объяснила, что искусственные неровности на этом участке сделали из-за аварий и наездов на пешеходов. Власти планируют избавиться от пробок с помощью регулировки светофоров по времени суток. Все работы должны закончить к середине декабря.
Калининградцы неоднократно жаловались на установку лежачих полицейских на Дзержинского. Ситуацию усложняет и ремонт тротуара. Планы властей по обустройству заездных карманов для автобусов не сильно радуют автомобилистов, поскольку пробок от этого может стать ещё больше.