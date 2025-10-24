В Пермском крае за один день огнеборцы ликвидировали 8 пожаров

За минувшие сутки, 23 октября, на территории Пермского края пожарные ликвидировали восемь возгораний. Два из них произошли в Перми, три — в Пермском муниципальном округе, и по одному пожару зафиксировано в Губахинском, Горнозаводском и Чайковском округах.
Пострадавших на пожарах нет, однако, есть погибшие.
Чтобы не допустить роста числа возгораний, 23 октября на территории края работали 272 профилактические группы, в которых было задействовано 625 человек. За сутки специалисты провели:
2 941 обход жилых домов и квартир; беседы о мерах пожарной безопасности с 4 736 жителями; распространение 3 694 памяток и листовок.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при первых признаках пожара необходимо немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112»;