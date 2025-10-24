В Пермском крае за один день огнеборцы ликвидировали 8 пожаров

За минувшие сутки, 23 октября, на территории Пермского края пожарные ликвидировали восемь возгораний. Два из них произошли в Перми, три — в Пермском муниципальном округе, и по одному пожару зафиксировано в Губахинском, Горнозаводском и Чайковском округах.