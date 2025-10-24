Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый плавучий причал устанавливают в Семикаракорске

В Семикаракорске строят новый речной причал.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске на местной пристани начали устанавливать современный плавучий причал. Этот объект является частью большого проекта по запуску скоростных речных маршрутов, которые свяжут Ростов-на-Дону с соседними городами и станицами.

Подобные работы идут и в других местах области. Новые причалы позволят принимать пассажирские суда, что улучшит транспортное сообщение и будет способствовать развитию туризма на Дону.

Отметим, что уже сейчас открыта продажа билетов на ноябрь. Пассажиры могут воспользоваться четырьмя водными маршрутами, которые связывают донскую столицу с Азовом, Семикаракорском, а также Багаевской и Романовской станицами.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!