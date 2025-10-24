Новый плавучий причал устанавливают в Семикаракорске

В Семикаракорске на местной пристани начали устанавливать современный плавучий причал. Этот объект является частью большого проекта по запуску скоростных речных маршрутов, которые свяжут Ростов-на-Дону с соседними городами и станицами.
Подобные работы идут и в других местах области. Новые причалы позволят принимать пассажирские суда, что улучшит транспортное сообщение и будет способствовать развитию туризма на Дону.
Отметим, что уже сейчас открыта продажа билетов на ноябрь. Пассажиры могут воспользоваться четырьмя водными маршрутами, которые связывают донскую столицу с Азовом, Семикаракорском, а также Багаевской и Романовской станицами.
