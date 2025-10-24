Мэр Иван Носков отметил вклад самарских спортсменов в развитие города

Глава Самары Иван Носков провел встречу с воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 3 Артемом Сенчевым, который стал серебряным призером первенства мира по тхэквондо ИТФ в Италии. Об этом сообщили в городской администрации.
«Каждая медаль, завоеванная нашими спортсменами, — это вклад в развитие Самары и в популяризацию спорта. Ваши победы вдохновляют нас на создание новых секций, строительство и обновление спортобъектов», — сказал мэр.
В составе сборной России Артем смог завоевал серебро в категории юниоров 16−17 лет. Он победил пять раз над соперниками из Туркменистана, Казахстана, Греции, Беларуси и Узбекистана. Также юноша выполнил норматив мастера спорта России.
Весной самарский спортсмен планирует отобраться для участия в первенстве Европы в Греции. Кроме того, у него в планах — подготовка к первенству России 2026 года.