В Минусинске вводят режим «черного неба»

В Минусинске объявляется режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

24 октября с 19:00 в городе Минусинск Красноярского края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Как сообщили в мэрии, «черное небо» зависнет над городом до 10:00 27 октября.

Жителям рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе тяжелым физическим трудом, а также стараться не открывать окна в квартирах.

Ранее мы писали, что в городе Шарыпово вейп-шоп «Базыр» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие маркировки на товаре.