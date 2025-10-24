В Минусинске вводят режим «черного неба»

24 октября с 19:00 в городе Минусинск Красноярского края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Как сообщили в мэрии, «черное небо» зависнет над городом до 10:00 27 октября.
Жителям рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе тяжелым физическим трудом, а также стараться не открывать окна в квартирах.
Ранее мы писали, что в городе Шарыпово вейп-шоп «Базыр» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие маркировки на товаре.