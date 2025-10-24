Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян

Ильин отметил, что в последние несколько месяцев в Таиланде заметили рост числа мелких нарушений иммиграционного и трудового законодательства. Он связал это с усилением контроля над этими вопросами со стороны властей страны. При этом Ильин подчеркнул, что в посольстве «практически не наблюдают» тяжелых нарушений Уголовного кодекса.