Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян

«С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек», — сказал Ильин.
Он подчеркнул, что депортированных россиян перед этим задержали за «те или иные нарушения» таиландского законодательства. По словам Ильина, общее количество граждан России, задержанных в стране, может быть «не сильно больше» 100.
Сотрудник посольства добавил, что было несколько случаев, когда россиянина задержали, но он смог доказать свою невиновность.
Ильин отметил, что в последние несколько месяцев в Таиланде заметили рост числа мелких нарушений иммиграционного и трудового законодательства. Он связал это с усилением контроля над этими вопросами со стороны властей страны. При этом Ильин подчеркнул, что в посольстве «практически не наблюдают» тяжелых нарушений Уголовного кодекса.
В конце октября стало известно, что в Таиланде за несколько дней задержали 20 россиян из-за визовых нарушений. Все задержания прошли на острове Пханган.