Стали известны финалисты премии GenerationS Innovation Award (GIA)

Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова отметила: «Высокий уровень конкуренции за звание ведущих инноваторов страны, в которой участвуют компании из более чем 30 регионов и многочисленных секторов экономики, является наглядным подтверждением стратегической важности инноваций для государства. Сегодня формируется полноценная среда для развития технологий, где находят свое место как крупные предприятия, так и амбициозные стартапы. Финалисты 2025 года — это реальные проекты, которые прямо сейчас влияют на развитие своих отраслей и помогают укреплять технологическую независимость России».