Стали известны финалисты премии GenerationS Innovation Award (GIA)

Новаторский подход, нестандартные решения, экономия ресурсов, слаженная работа в команде — все это помогает развиваться российским компаниям. А отметить их достижения в области корпоративных инноваций — технологии, лучшие практики и команды, создающие условия для их внедрения, — позволяет ежегодная премия GenerationS Innovation Award (GIA).
Опубликован шорт-лист финалистов премии: в него вошли 64 российские компании самого разного масштаба — от перспективных стартапов до финансовых лидеров и крупных промышленных предприятий. Посмотреть его можно здесь.
Всего на отборочный этап в этом году поступило более 160 заявок. Анализируя состав участников, организаторы отметили рост инновационной активности в России. Заявки подали компании из более чем 30 регионов — от Калининградской области до Якутии, причем доля Москвы и Санкт-Петербурга впервые оказалась ниже 80%. Это говорит о повышении уровня технологической культуры по всей стране и цифровой трансформации в отдельно взятых регионах.
Директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова отметила: «Высокий уровень конкуренции за звание ведущих инноваторов страны, в которой участвуют компании из более чем 30 регионов и многочисленных секторов экономики, является наглядным подтверждением стратегической важности инноваций для государства. Сегодня формируется полноценная среда для развития технологий, где находят свое место как крупные предприятия, так и амбициозные стартапы. Финалисты 2025 года — это реальные проекты, которые прямо сейчас влияют на развитие своих отраслей и помогают укреплять технологическую независимость России».
Еще один тренд — использование технологий больше не сосредоточено только в ИТ-секторе. Собственные цифровые решения появляются в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике и ретейле.
Тенденция, которую также помогла выявить премия, — стремление компаний создавать совместные инновационные экосистемы, а не работать в одиночку. В современной экономике успех каждого бизнеса и развитие предпринимательства в целом во многом зависят от успешного партнерства. Сотрудничество между крупными и малыми предприятиями, научными институтами дает базу для целевой разработки необходимых решений и более успешного их внедрения. Участие в крупных проектах, в том числе с государственным участием, позволяет малым компаниям расти и развиваться.
Лучшие стратегические союзы награждают в номинациях «Коллаборация года» и «Культура инноваций». Другие номинации премии — «Инноватор года» (вручается лидерам инновационных программ или проектов в компаниях), «Внутренняя инновация года» (по итогам анализа развития инноваций в компаниях-участниках) и «Прорыв года: лучший инновационный стартап».
Объявят победителей 8 декабря 2025 года в Москве. Тогда же пройдет торжественная церемония награждения.
Премию вручают с 2023 года. Ее организует платформа по развитию корпоративных инноваций, крупнейший корпоративный акселератор России и СНГ — GenerationS при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и АНО «Национальные приоритеты». Вручение премии способствует достижению национальных целей и решению задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По нацпроекту системную поддержку и льготы получают компании, внедряющие инновации — современные технологические решения, отечественное оборудование, систему бережливого производства, цифровой документооборот. Это обеспечивает устойчивое технологическое развитие целых отраслей.