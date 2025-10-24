Пять новых причалов электросудов прибудет в Москву в начале ноября

«Пять новых плавучих причалов регулярного речного транспорта отправили из судоверфи в Перми в Москву. У четырех из них диаметр 10 м, у еще одного — 16 м. В зависимости от размера они могут вмещать от 40 до 80 пассажиров. Причалы прибудут в начале ноября. В столице специалисты приступят к завершающим этапам. Они проведут финальную сборку и необходимые испытания. После получения разрешительных документов, по мере готовности, плавучие причалы установят на речные маршруты и введут в работу», — говорится в сообщении.
Как уточняется, четыре новых плавучих причала разместят на четвертом регулярном речном маршруте «Киевский — Лужники», который планируют запустить в 2026 году. Еще один — на маршруте «Новоспасский — ЗИЛ». Новый причал на третьем маршруте получит название «Красные холмы».
Все причалы работают от электричества и не вредят экологии реки и города. Некоторые из них способны заряжать суда прямо во время стоянки. Благодаря системе антиобледенения причалы работают круглый год, даже в самое холодное время. Для комфорта пассажиров они оборудованы местами для отдыха, Wi-Fi, вендинговыми аппаратами и информационными экранами с расписанием. Кроме этого, инновационные причалы — это полностью отечественная разработка.
«Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт. Сегодня на трех круглогодичных маршрутах работает 23 причала, еще пять новых уже отправили в столицу. Их изготавливают на судоверфи в Перми, а финальную сборку производят в Москве. После проведения необходимых испытаний и получения разрешительных документов причалы устанавливаются на маршруты и вводятся в эксплуатацию. Согласно стратегии, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2030 году в столице будет 67 причалов для электросудов», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.