Пять новых причалов электросудов прибудет в Москву в начале ноября

«Пять новых плавучих причалов регулярного речного транспорта отправили из судоверфи в Перми в Москву. У четырех из них диаметр 10 м, у еще одного — 16 м. В зависимости от размера они могут вмещать от 40 до 80 пассажиров. Причалы прибудут в начале ноября. В столице специалисты приступят к завершающим этапам. Они проведут финальную сборку и необходимые испытания. После получения разрешительных документов, по мере готовности, плавучие причалы установят на речные маршруты и введут в работу», — говорится в сообщении.