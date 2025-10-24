Ричмонд
В селе Садовом в Калмыкии открыли новую общественную территорию

Пространство состоит из нескольких зон.

Новое общественное пространство появилось в селе Садовом в Республике Калмыкии, сообщили в аппарате правительства региона. Его благоустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Там организовали пешеходную зону, вымощенную тротуарной плиткой, смонтировали ограждение и наружное освещение, установили скамейки. Специалисты обустроили зону отдыха с теневыми навесами, а для детей сделали игровую площадку с безопасным резиновым покрытием. Для занятий спортом оборудовали отдельное пространство с современными уличными тренажерами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.