В Рыбновском районе Рязанской области открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в поселке завода «Ветзоотехника» в Рыбновском районе Рязанской области, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона. Объект возвели в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
ФАП оснащен современным оборудованием, в том числе электрокардиографом, дефибриллятором и экспресс-анализаторами крови. В учреждении разметили приемный и процедурный кабинеты, помещение для хранения лекарственных препаратов. Медицинскую помощь там будут оказывать жителям поселка завода «Ветзоотехника», а также соседних населенных пунктов Старолетово, Демидово и Шушпаново. В общей сложности это более 700 пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.