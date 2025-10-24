В Ростове суд постановил передать 165 миллионов Виталия Кушнарева государству

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по делу экс-заместителя губернатора и бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Суд установил, что часть имущества и денежных средств чиновника и его жены были получены из незаконных источников.
В результате суд постановил обратить в доход государства более 160 миллионов рублей. Из этой суммы около 102 миллионов рублей будут изъяты непосредственно у самого Виталия Кушнарева, а еще 63,5 миллиона рублей взысканы солидарно с него и его супруги.
Как уточнили в пресс-службе судов региона, это решение было принято в интересах Российской Федерации. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Ростовском областном суде.
