Грибку — убийце комаров привили цветочный запах

Последующие наблюдения показали, что эти ловушки за несколько дней уничтожали от 90% до 100% комаров даже в тех случаях, когда в помещениях с насекомыми были источники не только грибковых цветочных запахов, но и реальных растений и людей. Это дает надежду на то, что подобные приманки уже в ближайшее время станут безопасной заменой для пестицидов, которые при этом можно будет легко получать и применять как в тропиках, так и в умеренных широтах, подытожили ученые.