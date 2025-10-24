Ричмонд
Улицу Гоголя в Краснодаре частично перекроют 25 октября

В Краснодаре 25 октября с 6:00 до 18:00 частично перекроют ул. Гоголя из-за проведения краевого мероприятия в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Транспорт не сможет проехать по Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства призвал водителей быть внимательными и ориентироваться на дорожные указатели. Маршрут необходимо планировать заранее, учитывая возможные изменения и пробки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре до конца ноября планировали перекрыть проезд Репина в связи с проведением технических работ. Специалисты проложат более 270 м трубопровода диаметром 200 мм и установят семь колодцев.