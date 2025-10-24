Михаил Котюков: «Мы стоим у истоков новой отрасли — экономики впечатлений»

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Красноярск посетил сразу две федеральные площадки — стратегическую сессию министров экономического развития регионов России и Всероссийский форум гостеприимства.
Сегодня в Конгресс-холле СФУ состоялось пленарное заседание «Экономика впечатлений — как индустрия гостеприимства стимулирует развитие территорий и дает им новые экономические импульсы».
Максим Решетников отметил, что Красноярский край уверенно развивается и является точкой опоры для федеральных инициатив: «Университет, который здесь работает, — предмет интереса и попыток копирования со стороны других регионов. Для нас это действительно точка опоры. Завтра часть программы будет посвящена Шушенскому и Минусинскому округам — мы обсудим потенциал этих территорий и развитие автотуризма».
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что регион традиционно является промышленным и ресурсным центром страны. Несмотря на сложности, связанные с перестройкой логистических цепочек, этот период открывает «окно возможностей для новых инициатив и проектов».
Он рассказал, что в Красноярский институт гастрономии приезжают учиться студенты не только со всей России, но и из-за рубежа. В этом году, например, поступили семь студентов из Абхазии.
«Очень высок интерес у иностранных студентов перенимать опыт красноярской гастрономической школы, — отметил губернатор. — Пока это гастрономия, но мы уже на пороге трансформации в школу гостеприимства. И это дает нам основание полагать, что мы стоим у истоков новой отрасли — экономики впечатлений».
Котюков добавил, что важно ответить на четыре ключевых вопроса: кто собирается впечатлять, кого, чем и как. Именно в них, по его словам, кроются основные задачи современной индустрии туризма.
Особое внимание участники заседания уделили вопросам монетизации эмоций в туризме и повышению лояльности посетителей. Губернатор привел пример: в Красноярске уровень возврата гостей в одни и те же рестораны достигает 27%, что является высоким показателем по стране.
Кроме того, регион ставит перед собой цель — увеличить туристический поток на 60% и удвоить долю туризма в экономике края.