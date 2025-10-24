Михаил Котюков: «Мы стоим у истоков новой отрасли — экономики впечатлений»

Максим Решетников отметил, что Красноярский край уверенно развивается и является точкой опоры для федеральных инициатив: «Университет, который здесь работает, — предмет интереса и попыток копирования со стороны других регионов. Для нас это действительно точка опоры. Завтра часть программы будет посвящена Шушенскому и Минусинскому округам — мы обсудим потенциал этих территорий и развитие автотуризма».