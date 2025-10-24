Филиал национального центра «Россия» откроется в Красноярске в декабре

Здание филиала в Красноярске включит несколько зон. Постоянная экспозиция «Энергия края — энергия людей» представит регион «живым механизмом», где каждый житель «производит энергию», которая трансформируется в достижения. Экскурсионный маршрут по локациям будет выстроен по принципу циркуляции энергии. Они будут «оживать» при взаимодействии с гостем и рассказывать об истории края, его достопримечательностях, а также культурных, промышленных, экономических и социальных достижениях.