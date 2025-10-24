Ричмонд
Филиал национального центра «Россия» откроется в Красноярске в декабре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край стал одним из пяти субъектов РФ, где будут открыты филиалы национального центра «Россия».

Источник: НИА Красноярск

В Красноярской он разместится на ул. Дубровинского в «Галерее Енисей», его площадь составит более 40 тыс. квадратных метров.

Филиалы Национального центра сохраняют наследие Выставки «Россия», прошедшей в 2024 году на ВДНХ.

«Одна из наших важных задач — передать знания и опыт регионам, чтобы они на местах создавали точки притяжения, которые будут удивлять и вдохновлять людей», — отметила Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Здание филиала в Красноярске включит несколько зон. Постоянная экспозиция «Энергия края — энергия людей» представит регион «живым механизмом», где каждый житель «производит энергию», которая трансформируется в достижения. Экскурсионный маршрут по локациям будет выстроен по принципу циркуляции энергии. Они будут «оживать» при взаимодействии с гостем и рассказывать об истории края, его достопримечательностях, а также культурных, промышленных, экономических и социальных достижениях.

В живописной зоне с панорамным видом на Енисей откроются гастрономические ряды, где будут представлены заведения ресторанных групп Красноярска.

В здании также появится универмаг российских брендов, в котором будут представлены продукция локальных и российских производителей: от гастро-сувениров до предметов интерьера. Ассортимент будет регулярно обновляться.

Кинотеатр «Синема Парк» также станет частью филиала. Гостей встретят девять кинозалов, лобби и кафетерий, пишет Культура24.

Также в здании на втором и третьем этажах разместятся экспозиционная и культурно-деловая зона. Здесь появятся большой мультиформатный зал, конференц-залы, переговорные комнаты и помещения для пленарных заседаний.