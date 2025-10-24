Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительный рейс ретропоезда «Селигер» назначен на 3 ноября

Дополнительный рейс ретропоезда «Селигер» назначен на 3 ноября, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Источник: Агентство «Москва»

«Праздничный день 4 ноября День народного единства в этом году выпадает на вторник, и выходные дни начнутся с воскресенья, 2 ноября. И по этой причине назначаем дополнительный рейс ретропоезда “Селигер” на 3 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждые выходные дни со станции «Бологое» отправляется паровоз серии Л с начальником поезда и проводниками в форменных костюмах образца 1950-х годов.

«График движения скорректирован для удобных стыковок ретропоезда “Селигер” с поездами из Москвы и Санкт-Петербурга до станции “Бологое”, — подчеркнули в пресс-службе.