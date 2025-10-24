Дополнительный рейс ретропоезда «Селигер» назначен на 3 ноября

«Праздничный день 4 ноября День народного единства в этом году выпадает на вторник, и выходные дни начнутся с воскресенья, 2 ноября. И по этой причине назначаем дополнительный рейс ретропоезда “Селигер” на 3 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждые выходные дни со станции «Бологое» отправляется паровоз серии Л с начальником поезда и проводниками в форменных костюмах образца 1950-х годов.
«График движения скорректирован для удобных стыковок ретропоезда “Селигер” с поездами из Москвы и Санкт-Петербурга до станции “Бологое”, — подчеркнули в пресс-службе.