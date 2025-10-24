На улице Минаева в Ульяновске реконструировали мост через реку Свиягу

В ходе работ специалисты смонтировали новые мостовые балки и освещение, нанесли гидроизоляцию, уложили асфальтовое покрытие. Также там разместили лифт для удобства маломобильных людей и ограждение. Теперь жители Ульяновска смогут в два раза быстрее добираться из одной части города в другую.