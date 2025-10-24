На улице Минаева в Ульяновске реконструировали мост через реку Свиягу

Рабочее движение на мосту через реку Свиягу открыли на улице Минаева в Ульяновске. Переправу привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
«Завершен ключевой этап реконструкции. Минаевскому мосту 70 лет. Его пересобрали заново, работу сделали без полной остановки движения автомобильного транспорта. Предстоящие задачи: завершить благоустройство, а также строительство и обустройство развязок, съездов», — рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В ходе работ специалисты смонтировали новые мостовые балки и освещение, нанесли гидроизоляцию, уложили асфальтовое покрытие. Также там разместили лифт для удобства маломобильных людей и ограждение. Теперь жители Ульяновска смогут в два раза быстрее добираться из одной части города в другую.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.