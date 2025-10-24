Ричмонд
Для подготовки к 125-летию Шолохова на Дону создан оргкомитет

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании регионального штаба по подготовке к 125-летию со дня рождения Михаила Шолохова.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Возглавил новый координационный орган сам губернатор, а в состав вошли первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, заместители губернатора, министры и представители культурной сферы. Как отметил Слюсарь, юбилей выдающегося писателя в 2030 году будет отмечаться на государственном уровне.

«Это будет большой юбилей. На федеральном уровне создан оргкомитет. Президент это поддержал, нам надо максимально подготовиться к этому событию», — подчеркнул губернатор.

Штабу предстоит разработать комплексную программу мероприятий, которая включит фестивали, творческие конкурсы, выставки, чтения, концерты и открытые уроки в школах муниципалитетов.

Напомним, что федеральный оргкомитет по подготовке к юбилею писателя был создан в феврале этого года под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. 125-летие со дня рождения автора «Тихого Дона» будет отмечаться в мае 2030 года.

