Окончен поиск 16-летней девочки, пропавшей после поездки в Пермь

Речь идёт о ребёнке, который исчез 20 октября в Пермском крае. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром девочка-подросток уехала из Березников, но к вечеру перестала выходить на связь с родственниками. Позже родные опубликовали в социальных сетях пост с фотографией пропавшей и её описанием. Уточнялось, что перед поездкой она познакомилась с другой девочкой в Сети.