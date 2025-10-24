Окончен поиск 16-летней девочки, пропавшей после поездки в Пермь

Поиск 16-летней девочки, которая пропала после поездки в Пермь, был окончен, сообщает 59.RU.
Речь идёт о ребёнке, который исчез 20 октября в Пермском крае. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром девочка-подросток уехала из Березников, но к вечеру перестала выходить на связь с родственниками. Позже родные опубликовали в социальных сетях пост с фотографией пропавшей и её описанием. Уточнялось, что перед поездкой она познакомилась с другой девочкой в Сети.
Спустя четыре дня портал сообщил, что поиски ребёнка остановили. Как выяснилось, родственники успели обратиться в полицию, которые также начали разыскивать пропавшую.
О том, что девочка была найдена живой, стало известно также из социальных сетей — одна из жительниц Березников опубликовала сообщение об этом и поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь.
Информацию об окончании поисков также подтвердили в МВД. Портал сообщает со ссылкой на полицию, что девочка сама вернулась домой.